Oud-senator en -schepen Guido Van In overleden

Oud-senator en -schepen van Brugge Guido Van In is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) zaterdag.

Van In werd in 1979 voorzitter van de nationale partijraad van de Volksunie. Voor die partij was hij van 1965 tot 1971 ook provincieraadslid van West-Vlaanderen. Daarna werd hij gemeenteraadslid in Brugge, om later dan schepen van Sociale Zaken te worden. Van In zetelde ook in de senaat.

"Politieke mentor"

Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche zag Guido Van In als een van zijn politieke mentors. "Deze zeer gedreven advocaat was een monument van het Vlaams-nationalisme in Brugge. Altijd rechtlijnig, sociaal bewogen", schrijft hij in een reactie op het overlijden. Van In werd 90 jaar oud.