Oud-werknemers getuigen over stroomcentrale

Onder hen veel Zwevegemnaren, want zij verhuisden mee naar Ruien toen de stroomcentrale in hun gemeente de deuren sloot. Jan Goemaere en Geert Clarysse kwamen nog één keer kijken naar hun vroegere werkplek. Geert komt er trouwens nog vaker, want in de schaduw van de koeltoren is een vereniging ontstaan. Letterlijk zelfs: de vijver bij de centrale lokt veel vissers. "Altijd als we aan de visvijver zitten zien we die koeltoren. Maar nu gaat dat weg zijn, en dat zal een apart gevoel geven", zegt Geert.