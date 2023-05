Oud Yprabier krijgt tweede leven dankzij familiebrouwer én zoon Edouard Vermeulen

Modeontwerper Edouard Vermeulen uit Ieper heeft meer met bier dan op het eerste gezicht te vermoeden valt. Vermeulen heeft de huisstijl ontworpen van het Yprabier: zijn vader was de laatste brouwer, zijn neer Omer Jean Vander Ghinste blaast het nieuw leven in.

Ypra was een familiebrouwerij sinds 1836. Maar in 1976 kwam daar een einde aan. De laatste brouwer was Charles Vermeulen, de vader van modeontwerper Edouard Vermeulen van modehuis NATAN. Opvallend: Edouard Vermeulen is net als Omer Jean Vander Ghinste - van de gelijknamige brouwerij in Bellegem- een nakomeling van Polydore Vermeulen, de eerste brouwer van brouwerij Ypra.

Mode vertaald naar bier

Brouwerij Omer Vander Ghinste blaast het bier van hun familie in Ieper nu nieuw leven in. Na Omer en Tripel LeFort nemen ze het Yprabier op in hun gamma. Zo komen beide families weer samen. Edouard Vermeulen heeft zijn visie op mode en ervaring in de haute couture nu vertaald naar de brouwtradities. (lees verder onder de video)