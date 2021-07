Oud ziekenhuis tegen de vlakte

Na bijna tien jaar leegstand is de sloop van het voormalige ziekenhuis Sint-Jozef in Oostende nu volop bezig. De hele hospitaalsite wordt bouwklaar gemaakt voor een nieuw woonproject.

Het oude ziekenhuis dateert van net na de tweede wereldoorlog.

De site is 18.000 vierkante meter groot en de sloop vraagt weken werk. Verschillende sloopkranen zijn aan de slag. Tot in 2012 verbleven hier nog zo'n 500 patiënten. De St.-Jozefskliniek ging op in de grote fusie met AZ Damiaan en het gebouw stond bijna tien jaar leeg. Het heeft er ook enkele keren gebrand toen er krakers in het gebouw verbleven. Straks komen er 185 nieuwe appartementen.

Hier vindt u enkele foto's van het bouwvallige interieur van de kliniek.

