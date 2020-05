In Heist zijn de voorbereidende werken gestart voor de afbraak van De Raan.

Het oude openluchtzwembad ruimt plaats voor een open terrein met speeltoestellen.

Geen hotel na protest

Het gebouw dateert uit 1980 en is vervallen. Volgende week dinsdag start de afbraak van het zwembad en tegen begin juli moet de sloop volledig afgerond zijn. Twee weken later zal het speelelement er staan. Op termijn kunnen er een hotel, tearoom of welness op de site komen.

Eerdere plannen voor een hotel op het terrein werden teruggefloten nadat een buurtcomité naar de Raad van State trok.