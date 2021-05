Oud zwembad Oostende tegen de vlakte

Nu het nieuwe zwembad Brigitte Becue langs de Northlaan open is, en het oude zwembad dicht is, heeft de stad eindelijk de knoop doorgehakt. Na lang wikken en wegen, want de herbestemming van het oude zwembad lag al zes jaar op tafel. "De erfpachtovereenkomst loopt ten einde," zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Bovendien maakt dat deel uit van een toch wel belangrijke centrale site. Met de thermen, gaanderijen en de Wellington hypodroom die wij ten volle in zijn glorie willen herstellen als beschermd monument. Het zwembad is geen beschermd gebouw en zit dus niet in het monument."

Het zwembadcomplex met een opvallende betonstructuur is een creatie van het architectenduo Paul Felix en Jan Tanghe. In 1978 ging het open maar het gebouw is op. De herbestemming van het zwembad ligt al sinds 2014 op tafel, als onderdeel van een ruimer plan.

Samen met omgeving

"Als we starten met de ontwerpen voor de renovatie van het Thermae Palace Hotel en de Gaanderijen moeten we de omgeving meenemen," zegt schepen van stadsvernieuwing Björn Anseeuw (N-VA). "Je kan de gebouwen niet los zien van de omgeving. Je kan de waarde van het hotel en de gaanderijen opkrikken naar een nooit gezien niveau. Er komt geen ander gebouw op die plaats. Laat dat duidelijk zijn."

Architectuurvereniging Archipel verzamelde enkele jaren geleden 1800 online-handtekeningen tegen de afbraakplannen. De partij Groen wou het oude zwembad aanvankelijk omvormen tot een soort stadshal. "Maar we kiezen nu voor open ruimte waarbij erfgoed een opwaardering van de site zal betekenen," zegt schepen Natacha Waldmann (Groen).

