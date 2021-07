Oud zwembad Wevelgem wordt wetenschapsbad

Het oude zwembad in de Vanackerestraat in Wevelgem wordt omgevormd tot een "Big Bang Wetenschapsbad".

Bezoekers zullen er vanaf midden oktober kennis kunnen maken met STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Daarvoor werkt de gemeente samen met de techniekacademie van Vives. Centraal in het wetenschapsbad is een doe-expo waar kleine en grote experimenten kunnen uitgevoerd worden. Daarnaast zijn er tal van begeleidende activiteiten zoals robots bouwen met Lego, lasercutten en 3D-printing en escaperooms. Het project zal ongeveer een jaar lopen. (Lees verder onder de foto)

Arbeidskrapte

Iedereen is er welkom, vooral scholen, zodat kinderen op jonge leeftijd op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met STEM. "Dat is nodig want er is in de regio een arbeidskrapte bij gebrek aan technisch geschoold talent," zegt schepen voor digitalisatie en innovatie Kevin Defieuw.