Oud zwembad zoekt investeerder

Leiedal, die de site twee jaar geleden kocht, zal nog omgevingswerken uitvoeren en de badkuip renoveren voor evenementen. Filip Vanhaverbeke, Intercommunale Leiedal: “We gaan hier dus de kuip volledig renoveren voor evenementen. Het bijzondere is dat je hier dan ook beschut zit tegen de wind die hier krachtig kan waaien. We maken het ook toegankelijk voor minder mobiele mensen.”

Leiedal hoopt snel iemand te vinden die aan het oude openluchtzwembad van Spiere-Helkijn een nieuwe invulling geeft. “Hier is de basisactiviteit horeca, maar dan wel gekoppeld aan bijvoorbeeld culturele activiteiten met een jaarprogrammatie of aan andere activiteiten.” Ook toeristische Initiatieven passen hier langs de Schelde.

De site was ooit een proefstation om het water van de Spierebeek te zuiveren, maar dat mislukte. Mits wat kleine aanpassingen opende een familie er in 1939 het zwembad. “Dat project heeft ook niet lang geduurd, want op een bepaald moment gebeurde er een drama, iemand is er verdronken. Dat was het einde van het zwembad.” De plek verloederde tot de gemeente de site aankocht en het gebouw, dat sinds 2008 beschermd is, restaureerde. De gemeente wou er enkele jaren geleden een uitkijkpunt met exporuimte van maken, maar dat was veel te duur.

Wie geen koudwatervrees heeft, heeft nog zes weken om een plan in te dienen voor het zwembad van weleer.