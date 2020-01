Oude bordeelsite in Varsenare raakt niet verkocht

De oude site van Villa Papillon langs de Gistelsesteenweg in Varsenare staat nog altijd te koop. Bijna twee jaar geleden werd het beruchte bordeel gesloopt.

Volgens de makelaar heeft de opmerkelijke voorgeschiedenis van de site niets te maken met de moeilijke verkoop. Wel zouden de mogelijkheden op de locatie niet optimaal zijn. De grond is immers deels woon- en deels parkgebied. Daardoor kunnen er bijvoorbeeld twee villa’s komen op het terrein van ruim 3.000 vierkante meter, maar behoort een appartementsgebouw niet tot de opties. Een handelszaak op de site is wel mogelijk. Al mag die dan weer niet voor geurhinder zorgen in het parkgebied. (lees verder onder de foto)

Villa Papillon was ooit één van de meest exclusieve privéclubs in West-Vlaanderen. De champagne vloeide er rijkelijk en klanten spendeerden er duizenden euro’s aan seksuele diensten. Paul Jambers draaide er ooit een reportage en Pieter Aspe haalde er de mosterd voor één van z’n romans.

