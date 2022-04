Oude gemeenteschool van Beselare maakt plaats voor vrijetijdscentrum

In Beselare start vandaag de renovatie van de oude gemeenteschool tot een vrijetijdscentrum. In het gebouw zullen verschillende jeugd- cultuur- en muziekverenigingen zitten.

Momenteel zitten in de oude gemeenteschool al drie verenigingen, waaronder Chiro Beselare. Maar na de renovatie komt er ook plaats voor onder andere het koor en de speelpleinwerking.

Energiezuinig

Het gemeentebestuur wil er een energiezuinig gebouw van maken met betere isolatie en zonnepanelen. "De oude jongensschool wordt volledig gerenoveerd en biedt plaats aan diverse verenigingen. Er komt ook een stukje nieuwbouw die plaats zal bieden aan de muziekacademie en we integreren een stuk van de tuin van het huis hiernaast mee in de site. Zo hebben we ook wat meer groen", vertelt schepen van Jeugd, Koen Meersseman.

De verbouwingen zullen een kleine 2 miljoen euro kosten. Het doel is om het project tegen de zomer van 2023 af te ronden.