De oude kerk van Vichte gaat tussen Kerst en Nieuwjaar voor onbepaalde tijd dicht. Omdat de kerk scheurt en in het verleden ook al stukken plafond naar beneden kwamen, dringen herstelwerken zich op.

Oorzaak van de barsten zijn de droge zomers in combinatie met de kleigrond waarop het oude kerkje gebouwd is. In de kerk worden al meer dan 50 jaar geen erediensten meer gegeven, ze wordt gebruikt voor toneelvoorstellingen en tentoonstellingen.