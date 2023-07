Oude Leiearm in Menen alweer vervuild

De Oude Leiearm in Menen is alweer vervuild. Er drijft een lichtbruin goedje op het wateroppervlak dat ook een kwalijke geur verspreidt.

Stad en politie kennen het probleem, en weten ook van welk bedrijf de vervuiling afkomstig is. Het zou gaan om een vettige substantie, die niet giftig of schadelijk is. Telkens het fel regent, heeft de buurt er last van. De vervuiler is een bedrijf op de industriezone Grensland zijn. Het zoekt naar een oplossing om dit in de toekomst te vermijden.

Volgens de korpschef van de zone Grensleie gaat het om vetbezinksel van een oudere vervuiling die bij regenweer af en toe terug naar boven komt. Er ligt een band om het vet tegen te houden, maar in juni was de band even gebroken, waardoor de oude vervuiling zich kon verspreiden. Intussen bracht de eigenaar van het betrokken bedrijf in 2022 al een extra filter aan waardoor een nieuwe vervuiling zich eigenlijk niet meer zou mogen voordoen.