De fabriek staat al jaren leeg maar twaalf kunstenaars uit de provincie lieten zich door het gebouw inspireren. Sommigen hebben er weken in geleefd en gewerkt of gebruikten materialen in het gebouw om kunstwerken te maken. Het geheel is een fascinerend kijkstuk met monumentale werken maar met hier en daar ook subtiele toetsen. De tentoonstelling is in de namiddag in het weekend te zien tot 20 augustus. Op 13 augustus is er een nocturne.