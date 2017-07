Oude rockers van Slade op Muzikale Dinsdagen

De legendarische popgroep reeg in de jaren ’70 de hits aaneen en de excentrieke groepsleden Noddy Holder en Dave Hill waren de supersterren van hun tijd. Slade is vandaag vooral nostalgie en misschien een beetje vergane glorie, maar voor hun optreden kwamen toch 6000 toeschouwers naar Ieper. Dave Hill is intussen 71 jaar. "Ik denk dat de mensen hielden van Slade omdat we een eerlijke groep waren. We kwamen uit de werkende klasse, kwamen uit families van na de oorlog die moesten werken om te leven. En wij hadden het principe: als je iets wilt in het leven, moet je ervoor werken".

De bekende zanger Noddy Holder heeft de groep al jaren geleden verlaten, maar Dave Hill blijft zijn excentrieke zelve en houdt zo het beeld van een buitengewone popgroep in stand.