Oude school versneld afgebroken na brandstichting

Dat gebeurt naar aanleiding van de brand die er gisteren woedde. Een deel van het gebouw is instabiel geworden en moest zo snel mogelijk tegen de vlakte. Zolang de afbraakwerken niet afgerond zijn, wordt de Northlaan aan de kant van de school afgesloten voor alle verkeer tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Troonstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Aartshertogstraat. De andere zijde van de Northlaan (in de richting van de Sint-Janskerk) blijft toegankelijk. Ook het nabijgelegen containerpark in de Nieuwpoortsesteenweg blijft open.

Intussen heeft een deskundige van het parket bevestigd dat de brand is aangestoken. Een man werd verhoord, maar ontkent iets met de feiten te maken te hebben. Hij is weer vrijgelaten.