Oude sleepboot wordt gelicht

In het Vuurtorendok in Oostende is een Nederlands bergingsbedrijf gestart met het lichten van de Mahery.

Dat gebeurt in opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dat eigenaar is van het dok.

De Mahery moet weg want het Vuurtorendok wordt ingericht als jachthaven. De oude sleepboot ligt er al jaren te verkommeren en is intussen bijna volledig gezonken. Er lekt regelmatig olie uit het schip en het vaartuig is enkel nog maar goed voor de sloop.

Als alles verder volgens plan verloopt wordt de Mahery morgen effectief gelicht. Eens boven water wordt het schip leeggepompt. Dat maakt het wrak een stuk lichter om het op een bergingsponton te tillen. Het schip wordt dan naar een sloopwerf in Antwerpen afgevoerd.

Het lichten van de Mahery gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid. Dat betekent dan ook dat zij opdraait voor de kosten, zo’n 250.000 euro, tot is achterhaald wie de eigenaar is van het schip. Er liggen in het Vuurtorendok trouwens nog meer probleemschepen waarvoor er een gerechtelijke procedure loopt.