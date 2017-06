Oude stroomcentrale Ruien tegen de vlakte

In Ruien, vlak over de grens met Oost-Vlaanderen, is een oude elektriciteitscentrale gedynamiteerd.

Met enkele luide knallen werd de oude stroomcentrale van Ruien gedynamiteerd rond een uur of vijf. De koeltoren en twee andere torens werden met gecontroleerde ontploffingen naar beneden gehaald. De stroomcentrale op een boogscheut van Waarmaarde bij Avelgem was twintig jaar lang een eyecatcher in het landschap.

Heel wat toeschouwers kwamen het spektakel bekijken, maar het was even wachten op de ontploffing zelf omdat er een aantal jongeren over de omheining geklommen waren en zich verscholen in een bos. De oude stroomcentrale was al enkele jaren buiten gebruik en moet plaats maken voor een nieuw bedrijventerrein.