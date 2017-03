Oude vliegtuigbom opgegraven in Veurne

Op de Houtmarkt in Veurne is vanmiddag een oude vliegtuigbom van 70 cm uit WO II opgegraven.

Dat gebeurde tijdens de afbraak van een gebouw. Het ANIP (algemeen nood- en interventieplan van Veurne werd afgekondigd om 15u42. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) is ter plaatse. Er wordt momenteel (16 uur) een veiligheidsperimeter ingesteld. De evacuatie in de straten gelegen rond de bouwput is lopende.

De bewoners die zich binnen de veiligheidsperimeter bevinden, zullen opgevangen worden in het dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67. Buurtbewoners die vragen hebben, kunnen terecht op het telefoonnummer van De Zonnebloem: 058 31 57 78.