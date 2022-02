In Oudenburg is een driedaags ontwerptraject aan de gang om te komen tot een plan voor de herinrichting van het historische hart van de stad, ook wel het 't Steedje genoemd.

Experten, het stadsbestuur en mensen van Oudenburg onderzoeken verschillende scenario’s om te komen tot een globaal plan. Verschillende sites in het centrum van de stad krijgen daarbij in de komende 10 jaar een nieuwe invulling. Het Welzijnshuis en de herinrichting rond de kerk zijn daarbij prioritair. Over een paar maanden wordt het definitieve masterplan voorgelegd aan de gemeenteraad.