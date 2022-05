Oudenburg zoekt naar opvang voor Oekraïense vluchtelingen na brand

In Oudenbrug zoeken ze naar nieuwe tijdelijke opvang voor een dertigtal Oekraïense vluchtelingen na de brand zaterdag in het Bikershotel waar ze verbleven. Zelfs de burgemeester en schepenen nemen vluchtelingen in huis.

Het Bikershotel moet eerst grondig worden gereinigd. Wellicht duurt het nog tot volgend weekend vooraleer er weer elektriciteit is. Romina Vanhooren, schepen van Welzijn Oudenburg: " Zaterdagavond hebben we jammer genoeg een kortsluiting gehad in de zekeringskast. We hebben onmiddellijk ingegrepen. De brandweer kwam ter plaatse. Er zijn geen gewonden en alle bezittingen zijn gevrijwaard."

De site is nu tijdelijk onbruikbaar door de bluswerken en de elektriciteit moet hersteld worden. De 32 mensen worden opgevangen in een lokaal dienstencentrum en bij gastgezinnen. 16 mensen verblijven in Roksem in een hotel. "Het is nu nog onduidelijk over hoe veel dagen het gaat. We schakelen zo snel mogelijk momenteel. We hebben ook contact met Bredene. Ook zij hebben een groepsopvang. We kijken nu of ze tijdelijk daar terecht kunnen."

Momenteel is het wel wat behelpen. Bij de schepen thuis woont nu tijdelijk een Oekraïense mama met twee kinderen. Ook bij burgemeester Anthony Dumarey thuis en bij ambtenaren van de gemeente verblijven tijdelijk vluchtelingen.

