Oudenburg zoekt privé-investeerders voor abdijhoeve

Ondertussen wordt duidelijk dat het redden van de hoeve behoorlijk duur wordt. Alles samen zal meer dan 5 miljoen euro moeten geïnvesteerd worden. Anthony Dumarey, burgemeester Oudenburg: “ Het is al sinds 2011 dat dit gebouw leegstaat. We willen er echt werk maken. Intussen heeft een school uit Oostende al alle verf afgehaald en 3.000 gaatjes geboord om het opstijgend vocht tegen te gaan. En nu gaan we op zoek naar twee private partners die mee inspraak krijgen in de inrichting van het gebouw.”

Oudenburg zoekt investeerder-uitbaters voor een ontbijthuisje en een middelgrote brasserie met 60 plaatsen. Tegen deze zomer komt er een voorlopige zomerbar. De stad heeft al eens 1,7 miljoen euro betaald voor de aankoop. Nu voorziet ze 2,5 miljoen euro om de hoeve op te knappen. Aan de privépartners wordt een investeringsbedrag gevraagd.