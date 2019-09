Oudercomité De Beukennoot Vichte heeft bedenkingen bij geplande herstructurering

Het oudercomité van de gemeenteschool De Beukennoot in Vichte stelt zich vragen bij de geplande herstructurering van het basisonderwijs in Anzegem. De bedoeling is om de scholen in Vichte volledig vrij onderwijs te maken en de scholen in Ingooigem gemeentelijk onderwijs.

Het onderwijslandschap in Vichte en Ingooigem is versnipperd, zoveel is duidelijk: in de gemeentelijke basisschool in Vichte kunnen leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar les volgen, terwijl dat in de vrije basisschool van het eerste tot het derde leerjaar mogelijk is. In deelgemeente Ingooigem is het andersom: het eerste, tweede en derde leerjaar in het gemeentelijk onderwijs en de hogere jaren naar de vrije basisschool.

Geen verticale leerlijn

Een vreemde situatie die gerust wat duidelijkheid kan gebruiken, vinden de gemeente Anzegem en het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Vichte-Ingooigem. Als kinderen in het huidige systeem blijven schakelen tussen onderwijsnetten, omdat ze in eigen gemeente school blijven lopen, hebben ze geen eenduidige verticale leerlijn. Dat kan wel als er één onderwijsnet per gemeente komt, wat vanaf 1 september 2020 de bedoeling is.

"Weinig doordacht en overhaast"

Momenteel worden alle betrokken partijen nog gevraagd om vragen en opmerkingen te formuleren, wat de ouderraad van de gemeenteschool De Beukennoot alvast gedaan heeft. "De vergadering waarop de plannen voorgesteld werden, wekte de indruk van een weinig doordachte en overhaaste beslissing zonder al te veel overleg", zegt Nathalie De Keukeleere, voorzitter van de ouderraad. "De voornaamste redenen voor de reorganisatie lijken nogal bij het haar gegrepen. Dat de eindtermen niet in één net behaald kunnen worden, is door de ouders nog nooit als problematisch ervaren. Ook over de moeilijkheid om 2 leerplannen op elkaar af te stemmen, hebben wij de leerkrachten nog nooit horen klagen."

Overleg met leerkrachten

De ouderraad noemt nog punten in haar mededeling, zoals de keuze van de levensbeschouwing. "Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de niet- of andersgelovigen uit Vichte in de toekomst niet langer in eigen dorp naar school kunnen", vraagt de voorzitter zich af. Bovendien dringt de ouderraad ook aan op het nodige overleg met de leerkrachten en wijst het erop dat de toestand van de gebouwen van de vrije basisschool een groot pijnpunt zijn.

