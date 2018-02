Ouders bang voor geweld in Kortrijk

Een aantal ouders maakt zich zorgen over het geweld met allochtone jongeren in Kortrijk. Ze zijn van plan om, gesteund door Vlaams Belang, actie te voeren.

Intussen zijn de daders van de zware steekpartij tien dagen geleden in het stadscentrum nog niet gevat.

Slachtoffer Tim Devoddere uit Deerlijk, die zelf zijn vrienden naar de spoed bracht, is alvast niet van plan snel opnieuw op stap te gaan in Kortrijk. “Je denkt er wel nog alle dagen aan. Dat zal wellicht blijven. Overal waar je gaat, let je meer op dat er niemand met een mes afkomt.”

De arrestatie lijkt een fluitje van een cent want er zijn camerabeelden. Vader Patrick stelt zich dan ook vragen. Patrick Devoddere: “Volgens ik vernam, waren de camerabeelden wel niet zeer goed in Kortrijk. Er is niet goed te zien wat er gebeurde. Als je kijkt naar K in Kortrijk, dan zie je dat daar heel wat jongeren rondhangen die daar niet moeten zijn. Veel mensen durven niet meer uitgaan in de stad of ze durven niet door de K te lopen.”

Maar burgemeester Vincent Van Quickenborne liet eerder al verstaan dat er geen probleem is in de stad.