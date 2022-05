Ouders crèche Langemark vinden moeilijk opvang na incident

Ouders van de kindjes die in kinderopvang Kiekeboe in Langemark verbleven, kunnen moeilijk ergens anders opvang vinden. De sociale dienst gaat samen met hen op zoek naar een oplossing. De crèche moet voorlopig sluiten nadat een kindje er een ernstig lichamelijk letsel opliep.

Vorige week is in kinderopvang Kiekeboe in Langemark een incident gebeurd waarbij een kindje een ernstig letsel opliep. Daarop heeft Kind en Gezin beslist om de crèche voorlopig voor drie maanden te sluiten. De ouders van een twintigtal kinderen moeten nu op zoek naar een alternatief.

Dat gaat echter moeizaam, bevestigt burgemeester Dominique Cool: "De meeste ouders hebben nog geen oplossing gevonden. Daarom gaat onze sociale dienst samen met hen op zoek, zowel in Langemark als in de buurgemeenten." Ook voor het incident was er al een tekort aan opvang voor kinderen.

"Misschien vroeger open"

Over de omstandigheden van het incident heerst nog onduidelijkheid. Kind en Gezin onderzoekt wat er precies is gebeurd, en kijkt daarna of er verdere stappen moeten worden genomen. "Maar als er geen probleem blijkt te zijn, kan de kinderopvang misschien al vroeger openen dan na drie maanden", aldus Cools.

Volgens Kind en Gezin waren er nog geen eerdere problemen bij Kiekeboe.

