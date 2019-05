Sinds maandag al stonden ouders op post. De groep kampeerders is intussen aangegroeid tot zo’n 10. De inschrijvingen starten om maandagochtend, maar wie hier kampeert kan zich al registreren. Het Anker is een school voor buitengewoon onderwijs en de plaatsjes zijn erg gegeerd. Maar voor al deze ouders zal hier of in zusterschool de Polder in Sint-Kruis een schoolbank zijn voor hun kind.