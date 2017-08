De ouders van het vermoorde meisje Maïlys, dat samen met haar grootouders in Moere om het leven werd gebracht door haar ex-vriendje, dienen een klacht in bij het Comité P.

De ex-vriendje van Maïlys, een bodybuilder uit Varsenare, bedreigde eerder al een jongeman in Brugge met een mes. Volgens de ouders had de politie dus eerder al kunnen ingrijpen. Ze dienen in totaal zeven klachten in en vinden dat het drama misschien vermeden had kunnen worden.

Het parket bevestigt intussen dat de jongeman uit Brugge die bedreigd werd, aangifte heeft gedaan. Hij had Maïlys onderdak gegeven en daarop zou hij door haar ex-vriend onder handen zijn genomen.

