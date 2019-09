"Hoera! Het nieuwe schooljaar is weer gestart." Het zou uit de mond van een kind kunnen komen, maar ook veel ouders denken er vandaag ook zo over.

Want maar liefst één op zes werknemers neemt op deze eerste schooldag een dagje verlof. Om zelf de kroost naar school te kunnen brengen en weer af te halen. Maar vooral om tussendoor even stoom af te laten na 2 maanden van drukte en ongestructureerde zomervakantie.

In welnesscentrum 'Thermen R' in Roeselare was het alvast opvallend hoeveel papa's en mama's vandaag kwamen ontstressen.