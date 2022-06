Ouders scharen zich achter onthaalmoeder uit Langemark: "Een kinderbegeleidster in hart en nieren"

Eind mei is in kinderopvang Kiekeboe in Langemark een incident gebeurd waarbij een kindje een ernstig letsel opliep. Daarop heeft Kind en Gezin beslist om de crèche voorlopig voor drie maanden te sluiten.

"Als een blok achter haar"

De ouders van de opgevangen kindjes betuigen hun medeleven in een open brief naar Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en het agentschap Opgroeien: "Het is een kinderbegeleidster in hart en nieren, met een groot hart voor de kinderen. Sinds het incident gaat ook zij door een heel zware periode", klinkt het in de brief.

"Na het ongeval heeft de begeleidster alle ouders persoonlijk op de hoogte gebracht, dat siert haar", gaan de ouders verder. "Als teken van vertrouwen bleven we ook de volgende dagen onze kinderen naar de opvang brengen. Als ouders staan we als een blok achter haar."

Geen beloofde hulp

De ouders van een twintigtal kinderen moesten op zoek naar een alternatief. De gemeente Langemark beloofde om daarin te helpen. Maar die hulp blijkt er nog niet te zijn.

"Als we bellen naar Kind en Gezin zeggen ze dat zij ons niet kunnen helpen om opvang te zoeken voor onze kinderen. Waar kunnen we terecht? We staan met onze rug tegen de muur en voelen ons in de steek gelaten. De beloofde hulp van de gemeente bleef jammer genoeg ook uit."

Opvang definitief dicht

De opvang moet volgens het agentschap tijdelijk dicht tot onderzoek meer uitsluitsel geeft. Maar volgens de ouders is de beslissing al gemaakt. "Door de hele heisa heeft onze kinderbegeleidster beslist om definitief haar opvang te sluiten. Ze bracht ons zelf op de hoogte. Daar stonden we dan, vol ongeloof."

"We zijn niet te spreken over de manier waarop het onderzoek is gevoerd. Uiteraard moet elk zwaar incident onderzocht worden, maar dan wel met respect voor beide partijen." Volgens hen is de kinderbegeleidster enkel telefonisch op de hoogte gebracht van de tijdelijke sluiting, en is er geen begeleiding.