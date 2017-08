Ouders verbolgen over sluiting kinderhotel

Enkele ouders die hun kinderen naar kinderopvang Cococinelle sturen, zijn verbolgen over de sluiting en de gebrekkige communicatie. Als er al een probleem is, dan had dat veel eerder opgelost moeten worden, luidt het.

Eén van de ouders schreef op Facebook een reactie aan Kind en Gezin.

Daarin hekelt hij de veel te late actie van Kind en Gezin. Het probleem had 6 jaar geleden moeten aangepakt worden, schrijft de man. Ook trekt hij de zogenaamde folterpraktijken in twijfel.

Lees hier de volledige reactie.

Beste

Gisteren vernam ik via de pers , hoe de onthaalmoeder publiekelijk aan de schandpaal werd genageld. Mijn zoon zit ingeschreven bij Cococinelle van 2010 – t.e.m. heden.

Indien de klachten zo zwaar zijn en jullie rotsvast overtuigd zijn met argumenten die leiden tot een al dan niet sluiting van kinderdagverblijf . Dan is het een regelrechte schande dat wij gedurende de periode , waarin jullie op de hoogte waren van het dossier ( blijkt hoe jullie dit met veel trotst verkondigen in de pers ) niet op de hoogte werden gebracht of uitgenodigd werden tot gesprek.

Een log, mediageile organisatie zijn jullie die 6 jaar na de feiten danst naar de voeten van de publieke opinie. Naast de zogenoemde 20 klachten, is geen enkele ouder zonder klacht officieel geïnformeerd geweest over deze feiten. Het feit dat dit nu letterlijk in jullie gezicht ontploft, is het bewijs van jullie eigen onkunde. Dit probleem moest in 2011 worden opgelost, geen week of geen maand later en al zeker geen 6 jaar later.

Mocht het jullie interesseren noteer dan maar in de kantlijn van jullie dossier , onze zoon werd 7 jaar lang perfect opgevangen door de onthaalmoeder. Onze zoon werd veilig vervoerd naar school, kreeg huiswerkbegeleiding , op vaste tijdstippen zijn maaltijden, speelde samen met zijn vrienden in zijn leeftijdsgroep en dit alles in een goede huiselijke omgeving. Naast jullie 20 zogenoemde klachten, door pamper ouders met veel te veel tijd kan ik u 40 ouders doorverwijzen die jullie schandalige laster met de grond gelijk maken. Jullie omschrijven het als mensonterende omstandigheden, als ik jullie woordvoerder trots de val van de onthaalmoeder hoor aankondigen in de pers , waan ik me als een ouder die zijn kind onderwerpt aan middeleeuws praktijken.

Hoe de speelsheid van haar educatieve oplossingen, door jullie werd omschreven als folterpraktijken wil ik toch wel even weerleggen. Jullie sensatiezucht omschrijft dat kinderen stukken zeep in de mond werd gestoken, dat kinderen de mond werd afgeplakt. Ook mijn zoon is niet perfect , toch heeft hij het hart op goeie plaats en is hij een speelse deugniet zoals duizenden andere kinderen. Ooit had hij in zijn jongere jaren in kindje in de arm gebeten, en de sanctie was om zijn tandjes in een stukje zeep te zetten. Die sanctie werd me zelf telefonisch vooraf meegedeeld , als ouder zeg ik groot gelijk hij zal er niet van dood gaan en enkel uit leren.

Toen ik mijn zoon kwam halen na het werk, stond hij in de hoek, hij had met zijn speelsheid de boel op stelten gezet. Ik trof hem aan in de hoek al giechelend en met de blos op zijn wangen met streepjes scotch kleefband over zijn lippen. Om met de woorden van mijn zoon te eindigen “ Wanneer gaan we nog eens Cococinelle“

Besef wat jullie aanrichten, en stop met dit als een overwinning te beschouwen in de pers door een sluiting af te dwingen , dit is jullie grootste nederlaag !!!

Eind september voor de rechtbank

Eind september komt de zaak voor de correctionele rechtbank. Verschillende ouders laten al weten dat ze mee met de uitbaatster naar de rechtbank trekken om haar te steunen.

Lees ook