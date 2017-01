Ouders voor rechter omdat zoontje in Porsche rijdt

In maart vorig jaar dook een filmpje van hem achter het stuur van de Porsche Cayenne. Hij haalde in de bebouwde kom in Jabbeke een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur. Uit de beelden bleek ook dat de vader zijn zoon aanzette om harder te rijden. De moeder zat op de achterbank en greep niet in. De ouders beweerden in hun verhoor dat het om een oud filmpje ging, maar uit onderzoek bleek dat de beelden wel degelijk recent waren opgenomen.

Procedure

Het parket vervolgt beide ouders voor het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon zonder rijbewijs én voor het aanzetten tot onverantwoord rijgedrag. De verdediging haalde op de zitting enkele procedurele argumenten aan. Zo zouden de beelden duidelijk bewerkt zijn en onbetrouwbaar en was het voertuig zelfs al verkocht op het moment dat de feiten gebeurd waren. De zaak wordt over een week voortgezet. Het openbaar ministerie vorderde voor de vader 3.000 euro boete en een rijverbod van drie maanden. De beklaagden vroegen de vrijspraak.