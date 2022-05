Ouders willen dat Cambodja Tanguy Taller uitlevert aan België

Guy Taller werd in 2018 door Catry aangewezen als opdrachtgever voor drugssmokkel, nadat hij op de luchthaven betrapt werd met 1 kg cocaïne in de bodem van zijn reiskoffer. Later trok Catry zijn verklaringen weer in. Vrijdag overleed hij in de cel, officieel door een astma-aanval, maar moord wordt niet uitgesloten. De ouders van Guy Taller zijn bang dat ze hun zoon nooit meer terugzien, nu zijn kroongetuige die hem vrijpleit overleden is. Ze vragen een snelle uitlevering naar ons land, want het leven in de Cambodjaanse gevangenis is erbarmelijk.