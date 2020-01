De oudste Belg, Maurits Stael, is gisterenochtend overleden in het woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem, waar hij al enkele jaren verbleef. De Torhoutenaar werd 108 jaar.

De oudste man van ons land is niet langer Maurits Stael uit Torhout. De 108-jarige man uit Torhout is gisteren overleden. Dat meldde de familie Stael aan onze redactie. Stael was oud-strijder uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds april 2018 was hij de oudste Belg. "Ik ben vereerd dat ik nog zijn 108ste verjaardag heb kunnen meevieren", vertelt burgemeester van Beernem Jos Sypré. Sylvain Vallée uit het Waalse Mesnil-Saint-Blaise is met zijn 107 jaar nu de oudste Belg.

