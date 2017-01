Oudste Belg (112) overleden in Oostende

In Oostende is de oudste vrouw van het land overleden. Alicia Albertina Margaretha Van den Berghe-Corveleyn werd op 8 januari 112.

Alicia werd op 8 januari 1905 geboren in Oostende en vluchtte tijdens de Eerste Wereldoorlog met haar ouders naar het Verenigd Koninkrijk. Na de oorlog werkte ze als naaister in Brussel. Daarna keerde ze terug naar Oostende. Sinds enkele jaren woonde ze in het woonzorgcentrum Lacourt.