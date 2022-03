Oudste brandweerman moet verplicht met pensioen

Rony Jacques uit Diksmuide, of ‘Opa Brandweer’ zoals z’n collega’s hem noemen, wil er nochtans graag nog mee doorgaan. Maar dat kan dus niet.

Met zijn 69 jaar is Rony uit Diksmuide dus de oudste brandweerman van het land. Het aantal interventies als chauffeur van de brandweerwagen heeft hij niet bijgehouden, maar in het verkeer heeft Rony wel één gouden regel. "Liever 1 minuut later dan niet aankomen. Spijtig dat je soms een minuut later zijt. Maar als je aankomt, kan je toch nog beginnen met de interventie. Als je zelf een verkeersongeval meemaakt, dan kom je niet meer aan."

"Niet versleten"

Maar 'Opa Brandweer' wordt begin volgende maand 70 en dan moet hij zijn brandweeruitrusting definitief opbergen. "Ik ben niet versleten, ik heb veel gefietst en het is daardoor dat mijn gezondheid nog redelijk goed is. De spieren zijn soms wat verkrampt, maar dat nemen we erbij."

Rony gaat de brandweer missen. "De vriendschap onder elkaar, de kameraden van mijn sectie. Dat gaat pijn doen. Na een zware interventie eens bij elkaar komen en wat drinken. Dan kan je met een gerust gemoed naar huis." Rony denkt ook al aan z'n opvolging, want ze hebben veel nieuwe brandweermannen nodig. "Als je zin hebt, kom erbij, ’t is één familie, het zijn infodagen in april. Kom af en je gaat met open armen ontvangen worden…"