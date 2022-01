Oudste houten vissersschip in Zeebrugge krijgt voorlopige bescherming

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beschermt de houten garnalenvisser N.116 Nostalgie in Zeebrugge voorlopig als varend erfgoed. “De N.116 Nostalgie is één van de laatste houten vissersvaartuigen in ons land."

In 2020 kreeg het vaartuig een nieuwe eigenaar en vandaag wordt het schip recreatief gebruikt. "Dat maakt van de N.116 Nostalgie het oudste nog varende houten vissersschip. Reden genoeg dus om een beschermingsprocedure op te starten”, zegt Diependaele. In 2020 maakt het schip zijn laatste tocht op zee, van Nieuwpoort naar Oostende.

Historische waarde

Het schip werd gebouwd op de werf Leon Degraeve in Zeebrugge in 1961 en is daarmee het oudste nog in de vaart zijnde houten visserschip van eigen makelij. “De specifieke bouwwijze werd van meester op leerling doorgegeven en verder proefondervindelijk geperfectioneerd tot het ideale schip om ter hoogte van de Vlaamse kust te vissen”, laat minister Diependaele weten.

De schepen van dit type laten een evolutie zien van het houten kustvissersschip als een rondspant kielschip met zeilen naar een gemotoriseerd houten schip dat geschikt was voor de plankenvisserij (een techniek van vissen waarbij twee planken de mond van het net openhouden). Het schip illustreert een eindpunt in een millennia lange evolutie van de houtscheepsbouw.

"Van de honderden vissersschepen die op deze manier gebouwd werden blijven er nu nog twee over. Het eerste schip, de “Crangon” werd eerder al beschermd.” De N.116 Nostalgie wordt beschermd door de historische waarde, sociaal-culturele waarde en industrieel-archeologische waarde.

Voorlopige bescherming

De Vlaamse Commissie Varend Erfgoed gaf eerder al een gunstig advies voor deze bescherming. De eigenaar en gebruiker heeft vanaf de voorlopige bescherming de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

De minister kan daarna, binnen de negen maanden na de voorlopige bescherming, overgaan tot de definitieve bescherming.