Oudste kerstkind vierde 107e verjaardag

Vandaag verblijft Julia in WZC Ter Luchte in Ruddervoorde. Wegens de coronamaatregelen, kon ze haar verjaardag enkel vieren met haar twee zonen: Frans en Urbain. De familie is blij dat hun oudste lid toch bezoek heeft kunnen ontvangen. Met haar honderd en zeven kerstverjaardagen is Julia waarschijnlijk het oude kerstkind van ons land.

De familie van Julia wil dan ook al het personeel van WZC Ter Luchte extra in de bloemetjes zetten. Zij verzetten bergen werk en houden het warm en gezellig voor de bewoners.