In Brugge is Marie-Rose Reuse overleden, ze was 104 jaar oud, schrijft Het Laatste Nieuws.

Marie-Rose was de oudste van de drie zussen die in juni van vorig jaar nog vierden dat ze samen 300 jaar oud werden. Eleonore is er 103, Monique is een achterkomertje en telt 93 lentes. De zussen hadden samen 15 kinderen, 34 kleinkinderen en 46 achterkleinkinderen.