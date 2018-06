Rachel Neyt uit Sijsele is vandaag 109 jaar geworden en is daarmee de oudste inwoonster van onze provincie.

Dat werd gevierd in het woonzorgcentrum De Stek. Daarbij waren ook haar familie en medebewoners aanwezig. Sinds eind vorig jaar mag ze zich de oudste West-Vlaamse noemen na het overlijden van Julia Thevelein in Zwevezele. Rachel verblijft al een jaar of twintig in het rusthuis.