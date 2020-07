Oudste West-Vlaamse blaast 110 kaarsjes uit

Zuster Genoveva, geboren als Lazarie Maes viert vandaag haar 110de verjaardag. Ze is de oudste vrouw in West-Vlaanderen nadat Rachel Neyt uit Sijsele vorig jaar overleed.

Genoveva is op 24 juli 1910 geboren in Ettelgem en verblijft nu al jaren in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt in Knokke-Heist. Omwille van het coronavirus, dat ze tot nu toe ook heeft overleefd, was het een bescheiden viering met een stukje taart en een glaasje champagne. Ook bisschop Lode Aerts was aanwezig.

Lazarie trad op haar 18de in het klooster en gaf jarenlang les aan kleutertjes. Volgens de kloosteroverste is ze niet alleen sterk, maar houdt ze ook van haar dagelijks glaasje porto. Zuster Genoveva is de vierde oudste vrouw van het land.