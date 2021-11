In Ruiselede is Aline Vandewalle overleden, zij was de oudste inwoner van West-Vlaanderen. Op 6 december zou ze 110 worden.

Aline was sinds april de oudste in provincie. Ze woonde in een woonzorgcentrum in Ruiselede, daar is ze vorige nacht in haar slaap overleden. Julia Demeester uit Ruddervoorde is nu de oudste West-Vlaming. Zij is 108.

Hoewel Aline sukkelde met haar oren en ogen, was ze nog goed bij de pinken. Ze werd op 6 december 1911 als enig kind geboren.

