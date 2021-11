Outsiderkunst te zien op "A Butterfly's Scream" in Beernem

In het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem loopt een tentoonstelling van het 'platform voor actuele kunsten PAK' in Gistel in samenwerking met het Dr. Guislain Museum in Gent.

Het is al de derde keer dat PAK daar een expo op touw zet, maar voor het eerst is er ook werk te zien van psychiatrische patiënten. Het werk 'A Butterfly's Scream' van Caraballo is het campagnebeeld van de expo. Het is een onhoorbare schreeuw naar liefde en erkenning. Curator Frank Demarest: "Dat was zo duidelijk in het gesprek dat ik had met een man die hier al zevenentwintig jaar lang verblijft. Hij miste vooral gesprekken, een luisterend oor. Het stond als een metafoor voor de hele tentoonstelling." (Lees verder onder de foto)

Dunne grens tussen psychiatrie en "normale" wereld

Er zijn ook grote namen aanwezig in Beernem, zoals Sofie Muller en fotografe Danielle van Zadelhoff. Gevestigde namen, aankomend talent en de zogenaamde outsiderkunst hangen er door elkaar. "Waar ligt de grens tussen psychiatrie en de normale wereld, de outsider en de insider? Daarover gaat de expo ook, over de dunne grenzen tussen psychiatrie en wat de normale wereld wordt genoemd," aldus nog curator Frank Demarest.

Deze gratis tentoonstelling loopt nog tot 12 december en is elke dag open. Van maandag tot vrijdag van 09u tot 16u30 en tijdens het weekend van 14u tot 18u. Er is ook een catalogus.