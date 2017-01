OVAM werkt aan actieplan voor marien zwerfvuil

Dat heeft Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) geantwoord op een vraag om uitleg van sp.a-parlementslid en burgemeester Steve Vandenberghe uit Bredene over plasticvervuiling op zee. In juli keurden sp.a, Groen en de drie meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld een resolutie goed waarin de Vlaamse regering werd gevraagd een actieplan op te maken, met doelstellingen op korte, middellange en lange termijn om marien zwerfvuil aan te pakken.

OVAM wil tegen juni een plan klaar hebben. Het gaat zich op alle afvalstromen richten: zwerfvuil op het land, drijfvuil in waterwegen, microplastics in kunststoffen, achtergelaten zwerfvuil op de stranden, afval afkomstig van schepen. Het Vlaamse plan zal volgens de minister ook maximaal afgestemd worden met het federale niveau. Er is alvast een nationale werkgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke milieuadministraties en de provincie West-Vlaanderen een structurele samenwerking opzetten en hun actieplannen op elkaar afstemmen.