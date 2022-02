Overbruggingsmogelijkheden voor landbouwbedrijven in crisis

Heel wat bedrijven hebben te lijden onder bijzonder hoge bedrijfskosten. Daarom kunnen die land- en tuinbouwers een overbruggingslening aanvragen. Voor deze maatregel wordt voor alle sectoren samen in totaal 100 miljoen euro uitgetrokken. Dat heeft minister Crevits in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid en burgemeester van Ledegem, Bart Dochy.

Varkenscrisis

Er is de crisis in de varkenssector en ook in de tuinbouwsector hebben veel bedrijven af te rekenen met hogere kosten. Er zijn de duurdere grondstoffen, de hoge energieprijzen en de tegenvallende verkoopprijzen. Voor veel landbouwbedrijven is het zoeken naar manieren om de moeilijke periode door te komen.

Volgens minister van Landbouw Hilde Crevits zal het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) eind deze maand zorgen voor tijdelijke overbruggingsleningen tegen een lage rente waar ook land- en tuinbouwers gebruik van kunnen maken. Concreet: voor bedrijven met minder dan 50 werknemers die voldoen aan de voorwaarden is er een overbruggingslening mogelijk tot maximaal 200.000 euro aan een intrest van 1 procent die uitgesteld moet terugbetaald binnen een periode van 36 maanden waarbij men eerste 12 maanden uitstel van terugbetaling kan bekomen.

Ook toeleveranciers in de land- en tuinbouw die in een financieel moeilijke situatie terecht gekomen zijn, zullen een beroep kunnen doen op die lening. Zij kunnen vandaag ook al een beroep doen op de waarborgsystemen van PMV.