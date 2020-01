Overdreven snelheid en alcohol: West-Vlaanderen wil oorzaken dodelijke verkeersongevallen aanpakken

Dat blijkt uit een unieke verkeersstudie die de gouverneur liet uitvoeren omdat West-Vlaanderen het slechts scoort op vlak van verkeersveiligheid. Twee onderzoekers kwamen met volgend resultaat terug:

Van de 79 dodelijke ongevallen gebeurden er 44 op gewestwegen.

Bijna een vijfde van de slachtoffers waren fietsers. ​

77% van de ongevallen gebeuren overdag

Bij 34% is overdreven snelheid de oorzaak

West-Vlamingen rijden ook sneller binnen de bebouwde kom

De gouverneur wil nu gerichte campagnes opzetten. Hij roept ook op om de trajectcontroles in werking te stellen en om de fietshelm te verplichten. Om meer zicht te krijgen op de rol van alcohol en drugs stelt hij voor om van iedere verkeersdode ook een bloedstaal te nemen. Decaluwé wil de studie jaarlijks herhalen.

Problematisch

Uit de studie blijkt dat West-Vlamingen slechter scoren op vlak van snelheid in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Bij 34 procent van de dodelijke ongevallen speelt onaangepaste snelheid een belangrijke rol. Zo'n 72 procent van de dodelijke ongevallen gebeurde op een recht stuk weg. Daarbij liggen in de meeste gevallen overdreven snelheid en alcohol aan de basis. Ook het niet dragen van een gordel blijft een groot probleem. Veertien procent van de slachtoffers droeg geen gordel.

Piek in zomermaanden

West-Vlamingen rijden gemiddeld ook sneller binnen de bebouwde kom. Zo gebeurde 24 procent van de dodelijke ongevallen binnen de bebouwde kom. In de zomermaanden was er een piek in het aantal dodelijke ongevallen. Toch blijkt dat niet te wijten aan toerisme maar zijn het voornamelijk de bewoners zelf die betrokken zijn bij de ongevallen.

Sensibiliseringscampagnes ​

"Een ander groot probleem is het aantal ongevallen met fietsers boven zeventig jaar. Deze categorie gebruikt vaak een elektrische fiets maar is steeds minder op de hoogte van de wegcode. Met zo'n hoge snelheid kan dat zeer gevaarlijk zijn", zegt Decaluwé. Die groep moet de komende jaren beter gesensibiliseerd worden.

De gouverneur zal op basis van deze studie, en de studies die jaarlijks zullen volgen, gerichte sensibiliseringscampagnes opstellen om de verkeersveiligheid in de provincies te verhogen. "Uit deze studies hebben we al enkele belangrijke zaken gehaald om op te focussen. Om de studies de komende jaren beter uit te voeren, willen we ook werken aan het verzamelen van gegevens. Zo moet de kwaliteit van de processen-verbaal bij ongevallen verbeteren", aldus Decaluwé.

"Trajectcontroles goede oplossing"

Daarnaast moet de snelheid op de wegen aangepakt worden. Daarvoor zijn volgens Decaluwé trajectcontroles de goede oplossing. "We zien dat chauffeurs effectief hun snelheid aanpassen bij trajectcontroles. Momenteel werken nog heel wat trajectcontroles in onze provincies niet, maar ik zal samenzitten met de bevoegde instanties om dat te veranderen." Ten slotte wil de gouverneur nauw samenwerken met scholen voor de veiligheid van jongeren in het verkeer. "In het lager dragen de meeste fietsers een fluoriserend hesje en helm, maar ook in het middelbaar moet dat de norm worden."