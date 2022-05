Overheid bekijkt of derde windmolenpark op zee mogelijk is

De federale overheid onderzoekt of het mogelijk is om op onze Noordzee een derde zone af te bakenen waar een windmolenpark op zee kan komen. Dat heeft Premier De Croo bevestigd tijdens een bezoek aan de eerste windmolenzone, op de Thorntonbank. Die is nu volledig af.

De federale overheid wil naast de tweede Elisabethzone, aan de westkust, nagaan of er nog meer mogelijk is. "We weten dat de mogelijkheden op het Belgische stuk beperkt zijn. Het is een kust die veel economische activiteit heeft", zegt premier Alexander De Croo.

Zeeboerderij

Als de huidige twee zones zullen klaar zijn, moeten ze 18 procent van de huisgezinnen van stroom voorzien. Intussen bikkelt België met Frankrijk, dat veel dichter bij de Westkust, een megazone plant.

Aan de westkust blijft er intussen protest tegen de zeeboerderij van de Colruytgroep. "Wij hebben gewoon een aanvraag ingediend om een concessie te krijgen, en die hebben we gekregen. Nu is er de vraag naar de Minister om de zone wat te verplaatsen. Eerlijk gezegd kunnen wij daar niets of niet veel aan doen", reageert Jef Colruyt.