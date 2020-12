Overheid betaalt 1 miljoen voor extra bussen in provincie

De Lijn heeft de afgelopen maanden in onze provincie 63 extra privébussen ingezet om te vermijden dat de reguliere bussen overvol zouden zitten.

Alles samen wordt die extra inzet op ruim 1 miljoen euro geraamd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin uit Brugge.

In de vervoersregio Brugge-Knokke zijn er 97 extra ritten aangevraagd, in die van Kortrijk-Roeselare 87. in de vervoersregio Oostende-Kust-Westhoek 50.