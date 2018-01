Overheid en havenbesturen halen vrachtwagens van de weg

Door die projecten zullen er jaarlijks 350.000 vrachtwagens minder rondrijden op onze wegen. Voor elke euro die de havenbesturen investeren in deze projecten, investeert ook Vlaanderen een euro. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt hier 2 miljoen euro voor vrij.

Alle ondersteunde projecten maken gebruik van alternatieven voor het wegtransport. Een aantal projecten realiseren een nieuwe binnenvaart- en of spoorverbinding. Zo wordt er een open spoorverbinding tussen Zeebrugge en Dourges opgezet. Verder zullen containers en auto’s die nu via de weg worden vervoerd tussen de havens van Gent en Zeebrugge, worden overgezet naar de binnenvaart.

De weerhouden projecten in West-Vlaanderen zijn de spoorverbinding tussen Zeebrugge-Dourges, een kostenefficiënte binnenvaartverbinding tussen de haven Zeebrugge en de inlandterminal in Wielsbeke, het containervervoer per spoor tussen Zeebrugge en het transportcentrum LAR in Menen en de verschuiving naar de binnenvaart voor het traject Gent-Zeebrugge