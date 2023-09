'Overheid verkocht me gestolen auto': autohandelaar dient klacht in

Een autohandelaar uit Ruddervoorde dient een klacht in tegen de overheid omdat die hem een gestolen auto verkocht heeft voor 15.000 euro via de FIN Shop, de online winkel van de overheid. Via die winkel bieden ze inbeslaggenomen goederen te koop aan.

Na de aankoop van de wagen merkt de handelaar dat het chassisnummer op de wagen niet overeenkomt met dat op de boordcomputer.

"We hebben dat ook laten weten aan de FIN Shop, er is iets bizar met die wagen, er zitten twee chassisnummers in", zegt Brecht Van Hecke. Mijn uitleg was dat de wagen een ongevalverleden heeft, hebben we gewoon laten melden. We hebben die wagen ook laten keuren, op de keuring is ook niets opgevallen. En nu zitten we in het verhaal van, een week later krijg je telefoon van de politie van kijk, dat voertuig is gestolen."

Overheid wil terugbetalen

Volgens het parket van Brussel was de wagen eerst foutief gelinkt aan een eigenaar in Spanje. Maar later ontdekte de politie van Brussel dat de wagen gestolen was. De wagen die de handelaar kocht is daarop opnieuw in beslag genomen. De online winkel van de overheid wil de wagen nu terugbetalen aan de handelaar.

"Wij hadden ook kosten gedaan, we hebben in totaal vier sleutels besteld. Eerst twee foutieve, dan twee correcte. Wij hebben een gelijkvormigheidsattest besteld. Ik denk dat ik zelf een 3.000 euro kosten heb, met sleutels, keuring en werk en dergelijke."