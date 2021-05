Overlast in Minnewaterpark: "Stellen stad in gebreke"

Een aantal omwonenden van het Minnewaterpark in Brugge hebben het gehad met de overlast. Bij mooi weer en zeker in het weekend komen blijkbaar groepen jongeren bijeen om er te fuiven tot in de vroege ochtenduren.

De buren nemen het ook niet meer dat ze bedreigd worden, wanneer ze de overlast durven aanklagen. En dus stellen ze nu de stad Brugge, als eigenaar van het Minnewaterpark in gebreke.

In het Minnewaterpark stromen groepen jongeren samen en veroorzaken nogal wat overlast in de buurt, zo blijkt. De buren wordt steevast bedreigd als ze klagen en enkelen kregen zal klappen.

"Lawaai, geluidsoverlast, mensen met bluetooth speakers, die denken dat het hier alle dagen Cactus festival is. Er zijn mensen die met brommertjes door het park racen. Andere vormen van overlast, wildplassen. Het is een vuilnisbelt als het park ontruimd geraakt", klinkt het.

Vroeger was dat uitzonderlijk, nu is dat een constante, zegt de buurt. En het wordt almaar erger. Vandaag gaat het al om zo’n 200-tal jongeren.

Ook in andere parken is er vaak een gelijkaardig probleem. En dat heeft wellicht ook met Covid te maken. Alle café's en jeugdclubs zijn gesloten. Jongeren kunnen nergens heen en troepen dan samen in open lucht in een park. De omwonenden van het Minnewaterpark stellen de stad Brugge als eigenaar van het park nu officieel in gebreke.