Overlastcontrole station Kortrijk geslaagd

Zowel de reizigers van de treinen die vanuit Frankrijk kwamen als de reizigers vanuit het binnenland, iedereen moest eraan geloven. In totaal werden 1500 personen gecontroleerd.

DRUGS

53 personen werden er door de drugshond uitgehaald, waarvan er 23 effectief positief bleken te zijn en dus drugs op zak hadden. 30 personen waren bijgevolg vals positief, wat betekent dat ze eerder drugs gebruikt of op zak hadden. Naast marihuana en hasj werden ook gebruikershoeveelheden XTC, MDMA, Heroine, cocaine, mefidrone en ketamine aangetroffen. Voor de gebruikershoeveelheden werd telkens een PV opgesteld. 3 van de 23 personen hadden grotere hoeveelheden mee. Dit werd via de procedure van de onmiddellijke minnelijke schikking afgehandeld.

ANDERE VASTSTELLINGEN:

2 pv’s wegens illegaal verblijf – de verdere afhandeling gebeurde door de Dienst Vreemdelingenzaken

1 pv wegens het gebruik van een valse identiteitskaart

1 verdacht persoon was in het bezig van een verboden wapen

1 verdwenen minderjarige werd aangetroffen

3 personen stonden geseind voor informaticafraude, zij werden verhoord

1 persoon kreeg een pv wegens het verstoren van de openbare orde

“Deze grootschalige actie verliep heel vlot en zonder incidenten. Ook de gedrevenheid en inzet van de aspirant-inspecteurs van de West-Vlaamse Politieschool waren zeker een meerwaarde voor de politiemensen van PZ Vlas, die graag hun skills en ervaringen deelden. Zelfs op een zaterdagnamiddag en -avond was het opvallend hoeveel mensen er de trein naar Kortrijk nemen. Het is dus zeker de moeite om ook in het weekend dergelijke controles uit te voeren. De actie was dan ook heel geslaagd", laat Thomas Detavernier van politiezone Vlas ook nog weten.

